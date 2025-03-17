Трамп назвал помилования Байдена "недействительными": какая причина

Республиканец аргументировал все тем, что его предшественник подписал помилование с помощью автопена – роботизированного устройства, которым президенты пользуются уже десятилетиями для подписи большого объема рутинной документации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что изданные его предшественником Джо Байденом в последний момент помилования членов Конгресса, расследовавших беспорядки 6 января, являются "недействительными и не имеющими никакой силы". Трамп таким образом намекнул, что его администрация может попытаться изменить более чем столетнюю традицию президентских помилований.

Об этом пишет Boomberg.

Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social заявил, что помилования недействительны, поскольку Байден подписал их с помощью автопена (устройства для автоматической подписи).

Заявление президента США перекликается с аргументами консервативного Фонда Heritage, утверждающего, что Байден использовал автопен, поскольку на нескольких документах были обнаружены идентичные подписи. Впрочем, Трамп не предоставил никаких доказательств этого в своем сообщении.

Также читайте Трамп помиловал пожизненно заключенного создателя крупнейшего в мире интернет-магазина наркотиков

Президентское право на помилование считается одним из самых неограниченных полномочий, и суды обычно избегают его пересмотра. Хотя американский лидер признал, что окончательное решение о законности этих помилований остается за судами, его заявление создает основу для возможного вмешательства Министерства юстиции, которое может попытаться привлечь к ответственности ключевых политических оппонентов Трампа.

Среди них – бывшиая конгрессвумен Лиз Чейни, генерал в отставке Марк Милли и эксперт по инфекционным болезням Энтони Фаучи. Их всех Байден помиловал в свой последний день в должности после того, как на предвыборной кампании Трамп пригрозил этим лицам уголовным преследованием.

"Это не мое решение – это решит суд, – но я считаю, что они недействительны, потому что я уверен, что Байден даже не знал, что это происходит. Кто просто использовал автопен для подписи и выдачи помилований", – заявил Трамп журналистам на борту самолета 16 марта.

Издание заметило, что как установило решение федерального апелляционного суда в 2024 году, помилование даже не обязательно должно быть письменным.

"Ответ, несомненно, отрицательный. Текст Конституции не содержит никаких ограничений", – постановил Четвертый окружной апелляционный суд.

Кроме того, в заключении Министерства юстиции США от 1929 года отмечается: "Ни Конституция, ни законодательство не определяют способ, которым должно осуществляться или удостоверяться президентское помилование. Это полностью решает президент".

Авторы статьи напомнили, что администрация президента США Джорджа Буша-младшего опиралась на это заключение для обоснования использования автопена – роботизированного устройства, которым президенты пользуются уже десятилетиями для подписи большого объема рутинной документации.

Впрочем, его применение остается противоречивым, поскольку подвергает сомнению, лично ли президент одобрил соответствующие решения.

Напомним, 20 января Байден превентивно помиловал Милли, Фаучи и членов Конгресса, работавших в комитете по расследованию нападения на Капитолий 6 января 2021 года.