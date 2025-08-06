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Трамп назвал предполагаемого фаворита на роль наследника движения Make America Great Again
Дональд Трамп заявил, что Джей Ди Вэнс, вероятно, является его основным кандидатом на роль преемника и фаворитом среди поклонников движения MAGA.
В ходе общения с журналистами президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность выдвижения Джей Ди Венса как политического наследника движения.
На вопрос о том, считает ли он Венса очевидным преемником, Трамп ответил: "Ну, если честно, вероятнее всего - он и является вице-президентом. Думаю, Марко (Рубио - ред.) также вполне может как-то объединиться с Джей Ди. У нас вообще много невероятных людей - некоторые из них еще, но кстати, сейчас у них сейчас. справляется, и на этом этапе, вероятно, был бы фаворитом”.
Таким образом, Трамп дал понять, что рассматривает Венсу как ключевую фигуру в будущем развитии политической линии MAGA.
Напомним, что ранее Трамп рассказал, будет ли баллотироваться снова в президенты США .