Трамп назвал причину, почему прервал встречу с Зеленским и ЕС, чтобы позвонить Путину

Владимир Путин и Дональд Трамп.

Президент Дональд Трамп 18 августа прервал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы поговорить с диктатором России Владимиром Путиным.

Американский лидер рассказал о реакции присутствующих и самого "фюрера" на этот поступок в интервью "Fox & Friends", пишет ABC News.

"Я думаю, они этого ожидали. Я не сделал этого перед ними. Я думал, что это было бы неуважением к президенту Путину. Я бы этого не сделал, потому что у них не были самые теплые отношения", - рассказал Трамп.

По его словам, Путин ожидал звонка от него после встреч в Белом доме.

"К тому времени, когда я ему позвонил, в России был первый час ночи", - продолжил он.

Президент сказал: он сообщил Путину, что Соединенные Штаты организуют для него встречу с Зеленским.

"Я сказал им, что мы собираемся договориться о встрече с президентом Зеленским, и вы встретитесь с ним. Затем, после этой встречи, если все будет хорошо, я встречусь, и мы завершим это", - сказал Трамп.

Напомним, 18 августа в Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Украинский лидер назвал ее «лучшей встречей с президентом США.» В свою очередь, американский президент пообещал, что Вашингтон будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Известно, что Рамп прервал встречу с европейскими лидерами, чтобы позвонить Путину. После звонка переговоры с европейскими партнерами продолжились.