Трамп назвал причину, почему Путин не хочет встретиться с Зеленским

Американский лидер отмечает, что между Путиным и Зеленским существует "огромная личная вражда".

Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал войну Украины с Россией "конфликтом личностей" и заявил об "огромной неприязни" лидеров двух стран.

Об этом американский президент заявил во время брифинга в Белом доме.

"Война между Украиной и Россией оказалась большим конфликтом личностей. Мы собираемся остановить ее", — заявил президент.

Кроме того, Трамп высказал мнение о том, почему "фюрер" избегает встреч с президентом Украины. Американский президент считает, что причиной является "огромная личная вражда" между двумя лидерами. Кроме того, он добавил, мол, "нам придется это уладить".

"Он (Зеленский — Ред.) ему (Путину — Ред.) не нравится. Они не нравятся друг другу", — говорит глава Белого дома.

Напомним, издание MSNBC отмечает, что Дональд Трамп вновь проявляет расположение к диктатору РФ Владимиру Путину. Почти две недели прошло после их саммита на Аляске, но ситуация на фронте и в обстрелах Украины не изменилась. Вместо того, чтобы резко отреагировать на действия Кремля, Трамп во время мероприятия в Белом доме, посвященного чемпионату мира по футболу, рассказал журналистам о "подарке" от Путина — фотографии с их недавней встречи.

Заметим, американский лидер говорит, мол, диктатор РФ сделал "большую уступку", когда прибыл на американскую Аляску. Трамп отмечает, что "ценит" такое решение "фюрера".

