Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" своим главным приоритетом

В то же время о Ближнем Востоке Дональд Трамп высказался как о "менее сложной ситуации".

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность в январе его главным приоритетом станет разрешение украинского кризиса.

Об этом новоизбранный американский лидер сказал в интервью французскому журналу Paris Match, передает Barron's.

Трамп назвал свои приоритеты на международной арене после официального вступления в должность президента США.

"Я думаю, что мы должны решить проблему Украины с Россией. Обе эти страны теряют цифры, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают", – сказал политик в ответ на вопрос.

Он также высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

"Ближний Восток, конечно, большой приоритет. Но я думаю, что Ближний Восток – это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", – сказал Трамп.

В то же время он отметил, что "это две ситуации, которые мы должны решить, и мы должны решить их быстро. Много погибает".

Напомним, накануне Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие". По словам президента США, следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

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