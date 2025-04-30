Трамп назвал российские атаки по городам Украины "неуместными"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп считает «неуместным» то, что Россия запускает ракеты по украинским городам. Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин решил захватить всю Украину после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью ABC News.

«Мне не понравилось, когда я увидел, что Путин запускает ракеты по украинским городам. Это не то, что мне нравится видеть. Я считаю, что это было неуместно. Но я считаю, что вся эта война неуместна», — высказался Трамп.

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Он также повторил, что «эта война никогда не должна была начаться».

По мнению президента США, у Путина возникло желание захватить всю Украину после того, как он увидел ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.

«Я считаю, что Путин хотел получить всю Украину, когда он начал (эту войну — ред.). И я считаю, что частью его решения вторгнуться стало то, что он увидел в Афганистане. То, как некомпетентно Милли и остальные справились с той ситуацией. Это был стыд нашей жизни и, возможно, даже в истории нашей страны», — рассказал Трамп.

Напомним, в этом же интервью Трамп выразил убеждение, что Путин хотел бы остановить войну против Украины, в то же время не исключил, что президент РФ его обманывает.