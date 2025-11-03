Трамп назвал срок завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что войну в Украине возможно закончить в течение нескольких месяцев.

Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу CBS News.

Трамп ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, может ли война в Украине завершиться в течение «пары месяцев».

«Я думаю, что мы это сделаем, да», — сказал президент США.

Он также считает, что Москва стремится к восстановлению контактов с Вашингтоном.

«Я думаю, он (Путин — ред.) действительно хочет вести дела с США», — отметил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что ему удалось прекратить восемь мировых конфликтов, применяя экономический рычаг — метод пошлин. Однако он признает, что эта стратегия не срабатывает в отношении президент России Владимира Путина, поскольку между США и РФ отсутствуют значительные торговые отношения.

Кроме того, Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что в войне РФ против Украины для него «последней капли нет», которая бы доказала неготовность Путина закончить конфликт. По мнению президента США, иногда сторонам следует «дать драться».