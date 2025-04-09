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Трамп назвал свои пошлины "войной с миром" и рассказал, как страны "целуют зад"
Во время политического мероприятия Трамп дерзко описал влияние своих пошлин на международную политику.
Президент США Дональд Трамп назвал свою глобальную тарифную политику «войной с миром». Правда, потом он отказался от этих слов, отметив, что это вообще не война, поскольку страны присылают своих лидеров в США для переговоров.
Об этом американский лидер сказал 8 апреля во время ежегодного ужина Национального республиканского комитета в Вашингтоне, сообщает CNN.
«Я действительно считаю, что война с миром, которая на самом деле не является войной, потому что все приезжают сюда. Япония прямо сейчас летит сюда. Они в самолете, многие из них. Все жесткие переговорщики», — высказался Трамп.
Позже президент США добавил, что страны звонят ему и буквально «целуют мне задницу», чтобы договориться о торговом соглашении.
«Они готовы на все, чтобы заключить сделку. „Пожалуйста, господин, заключим соглашение. Я сделаю все, господин», — сказал Трамп, фактически заявив, что иностранные лидеры унижаются, чтобы избежать пошлин.
Напомним, Трамп наложил на Китай дополнительные пошлины в рекордные 104%. Они вступают в силу 9 апреля.