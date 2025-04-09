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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп назвал свои пошлины "войной с миром" и рассказал, как страны "целуют зад"

Во время политического мероприятия Трамп дерзко описал влияние своих пошлин на международную политику.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвал свою глобальную тарифную политику «войной с миром». Правда, потом он отказался от этих слов, отметив, что это вообще не война, поскольку страны присылают своих лидеров в США для переговоров.

Об этом американский лидер сказал 8 апреля во время ежегодного ужина Национального республиканского комитета в Вашингтоне, сообщает CNN.

«Я действительно считаю, что война с миром, которая на самом деле не является войной, потому что все приезжают сюда. Япония прямо сейчас летит сюда. Они в самолете, многие из них. Все жесткие переговорщики», — высказался Трамп.

Позже президент США добавил, что страны звонят ему и буквально «целуют мне задницу», чтобы договориться о торговом соглашении.

«Они готовы на все, чтобы заключить сделку. „Пожалуйста, господин, заключим соглашение. Я сделаю все, господин», — сказал Трамп, фактически заявив, что иностранные лидеры унижаются, чтобы избежать пошлин.

Напомним, Трамп наложил на Китай дополнительные пошлины в рекордные 104%. Они вступают в силу 9 апреля.

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