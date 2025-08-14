Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время обсуждения с европейскими лидерами поделился «тремя очень важными целями» своей предстоящей встречи с Путиным.

Об этом заявил президент Совета ЕС Антониу Кошта после координационных разговоров лидеров Евросоюза с президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером.

Кошта поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона, который пригласил его во время отпуска во Франции «на эту очень важную рабочую встречу с президентом Трампом».

«Мы здесь, чтобы работать бок о бок для достижения общей цели — прекращение огня и справедливого и продолжительного мира в Украине», — подчеркнул президент Совета ЕС.

Он уточнил, что Трамп озвучил три ключевых пункта, которые считает приоритетными.

«Во-первых, прекращение огня. Во-вторых, принцип, что только Украина может вести переговоры по вопросам, которые ее касаются. И, наконец, готовность Соединенных Штатов сотрудничать с Европой для укрепления безопасности, как только будет достигнут справедливый и длительный мир для Украины», — отметил Кошта.

Он также выразил надежду на успешность встречи президента США с главой Кремля, которая состоится в пятницу на Аляске, чтобы обеспечить прекращение огня и проложить путь к миру в Украине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.

Мы ранее информировали, что Трамп не исключает того, что после встречи с Путиным он может быстро организовать саммит РФ, США и Украины.