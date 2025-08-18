Трамп назвал условие для трехсторонней встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американский глава Дональд Трамп сказал, что трехсторонняя встреча в формате Трамп-Зеленский-Путин произойдет, если переговоры 18 августа пройдут хорошо.

Об этом Трамп сказал в ответ на вопрос журналиста во время встречи с Зеленским.

«У нас будет трехсторонняя встреча, если сегодняшняя пройдет хорошо», — отметил Трамп.

Напомним, ранее речь шла о том, что президент США Трамп хочет организовать встречу Зеленского и Путина уже 22 августа.

Отметим, 18 августа в Вашингтоне продолжается историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это событие является ключевым не только для Украины, но и для ЕС, ведь главное внимание переговоров сосредоточено на окончании войны с Россией и выработке гарантий безопасности для Украины и ЕС.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Зеленского и Трампа.