Трамп назвал условие, при котором никогда бы не началась война в Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил: если бы он оставался в президентском кресле, агрессорка Россия не начала бы войну в Украине.

Об этом глава белого дома заявил во время общения с репортерами в Овальном кабинете, сообщает The Hill.

"Мы будем разговаривать…и я думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное. Мы хотим закончить эту войну. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", — подчеркнул Трамп.

На вопрос, говорил ли он уже с кремлевским "фюрером", Трамп ответил, что "не хочу этого говорить, но мы ведем очень серьезные дискуссии". По его словам, проходят "очень серьезные дискуссии по поводу этой войны"

"Мы хотим, чтобы она закончилась", – добавил американский лидер.

Напомним, Дональд Трамп заявлял о том, что надеется на скорое прекращение войны в Украине после разговора с Путиным. В то же время, глава Белого дома отметил, что не может говорить о том, когда именно это произойдет. Однако позже заметил, что это может произойти очень скоро.

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