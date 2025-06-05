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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп назвал условие, при котором он станет жестким к России и, возможно, к Украине

Пркезидент США отрицает свою дружбу с Путиным.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет очень жестким к России, если государство-агрессор «переступит границы». При этом он не уточнил, о каких именно границах идет речь.

Об этом американский лидер говорил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме в четверг, 5 июня.

«Если Россия переступит границы, вы будете поражены, насколько мы жесткие», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, готов ли он усилить давление на Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине.

Он также отметил, что дедлайн для введения санкций против России у него «в голове».

«Мы будем очень жесткими. Это может касаться обеих стран», — добавил президент США, имея в виду, что давление будет усилено также на Украину.

Кроме того Трамп опроверг свою дружбу с Путиным.

«Я ни с кем не дружу», — заверил он.

Комментируя возможность давления на Владимира Путина, Дональд Трамп снова напомнил о том, что именно он остановил «Северный поток-2», который затем одобрил Джо Байден.

Напомним, накануне, 4 июня, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. После него американский лидер написал в своей соцсети Truth Social, что Путин решительно настроен ответить на «нападение Украины на российские самолеты, которые находились на стоянке».

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