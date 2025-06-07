Трамп назвал условие, при котором введет "очень жесткие" санкции против Москвы

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против агрессорки России только тогда, "если это будет необходимо". Он называет этот законопроект "очень жестким".

Об этом американский лидер сказал журналистам на борту самолета Air Force One, пишет CNN.

"Если я сочту, что Россия не собирается заключать соглашение или прекращать кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - подчеркнул он.

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По словам Трампа, сенаторы, многие из которых поддержали законопроект об ужесточении санкций против Кремля, оставляют окончательное решение за ним.

"Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект, но решение остается за мной, это мой выбор. Они так это предусмотрели, и это сэкономит много времени, если так и будет. Так что меня это устраивает. Я пока не решил использовать его. Это очень жесткий законопроект", - добавил президент США.

Напомним, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции США против Российской Федерации уже подготовлены. Якобы Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

Сенатор-демократ Линдси Грэм хочет добиться введения санкций против Кремля до начала саммита "Большой семерки", который состоится 15-17 июня в Канаде. Кроме того, законодатель предлагает исключить из законопроекта о санкциях страны, поддерживающих Украину в обороне.

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Тем временем The Wall Street Journal со ссылкой на помощников членов Конгресса заявляет, что Белый дом пытается смягчить новый антироссийский законопроект в Сенате. Ведь команда Дональда Трампа стремится избежать конфронтации с Москвой на фоне усилий по восстановлению отношений между Вашингтоном и Кремлем.