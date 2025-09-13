Трамп назвал условие, при котором введет "серьезные санкции" против РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против Российской Федерации, когда страны НАТО перестанут закупать российскую нефть.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у РФ. Как вы знаете, приверженность НАТО победе была далеко не стопроцентной, а закупка российской нефти некоторыми странами стала шоком", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, это "значительно ослабляет" их "переговорную позицию и переговорную силу в отношении России".

Президент США также призвал страны НАТО ввести пошлины на китайские товары в размере 50–100%, чтобы уменьшить влияние КНР на экономику РФ. Снять их он предлагает после окончания этой смертоносной, но бессмысленной войны.

"Китай имеет сильный контроль и даже влияние на Россию. Эти мощные тарифы ослабят это влияние. Это не война Трампа (если бы я был президентом, это никогда бы не началось!). Это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь ее остановить и спасти тысячи российских и украинских жизней", - сказал он.

Трамп добавил, что в случае выполнения его предложений НАТО война скоро завершится, а тысячи жизней будут спасены. В то же время, если союзники не прислушиваются, это означает лишь напрасную потерю его времени, энергии и средств США.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники в ЕС сообщают, что Евросоюз готовит 19 пакет санкций против РФ на фоне давления США. Его могут представить уже в начале следующей недели. Известно, что Белый дом призывает ЕС и страны G7 к более жестким мерам. В частности, введение таможенных пошлин до 100% на товары из Индии и Китая, чтобы заставить их отказаться от закупки российской нефти.

Заметим, что после атаки РФ на Польшу глава МИД Радослав Сикорский жестко раскритиковал Трампа. Он заявил, заявив, что вместо ужесточения санкций он встретился с диктатором РФ на Аляске. Ситуация привела к обострению конфликта.