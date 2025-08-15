Трамп назвал условия для второй встречи с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже является лишь началом мирного процесса. И если этот саммит пройдет успешно, состоится следующая встреча.

Об этом он рассказал в эфире Fox News.

«Сегодня мы действительно готовим почву. Если все сработает, у нас будет еще одна встреча, которая состоится очень скоро», — заявил Трамп.

Реклама

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие произошло на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.

Также президент США Дональд Трамп сменил формат встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите в Аляске.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не опоздал на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 15 августа на авиабазе Элмендорф в Анкоридже на Аляске. Его самолет Ил-96 приземлился в срок незадолго до 11 часов по местному времени (22 часа по Киеву).