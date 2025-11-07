Трамп назвал виновного в войне в Украине: это не Путин

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично возложил ответственность за начало полномасштабной российско-украинской войны на бывшего президента Джо Байдена. Трамп заявил, что администрация Байдена якобы подталкивала Россию к агрессии, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал это мнение.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, общаясь с журналистами.

Президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по поводу причин конфликта:

«Байден действительно подталкивал к этой войне, понимаете? Никто не верит, но это просто так вышло. А теперь посмотрите, что произошло, посмотрите, что произошло с Украиной. Это гораздо меньшая страна, многие погибли. И в России эта война тоже не очень помогла. Они потеряли огромное количество солдат и людей», — заявил Трамп.

Мнение президента США Дональда Трампа поддержал его союзник — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан заявил, что «нет сомнений, что если бы Трамп был президентом США, войны не было бы», полностью согласившись с обвинениями американского лидера в адрес Байдена.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме вынужден был признать, что «чудеса случаются» и Украина может победить в войне с Россией.

А перед встречей с президентом США венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не оказывает поддержки российскому диктатору Владимиру Путину, но и Будапешт ничем не обязан Украине.