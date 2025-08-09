ТСН в социальных сетях

Трамп назвал время и место встречи с Путиным

Дональд Трамп сообщил о встрече с российским диктатором Путиным.

Дональд Трамп и Путин

Дональд Трамп и Путин / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска.

Об этом американский президент сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Встреча между мной как президентом США и Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска», — написал Трамп.

Он добавил, что другие подробности будут сообщены позже.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил журналистам данную информацию.

«Россия и США — близкие соседи, так что вполне логично, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске», — заявил Ушаков.

По его словам, Путин и Трамп во время саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин выдвинул ряд условий для подписания мирного соглашения с Украиной.

