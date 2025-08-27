ТСН в социальных сетях

Трамп назвал заявления Лаврова о "нелегитимности" Зеленского "показухой"

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике риторику российских властей относительно якобы “нелегитимности” главы украинского государства Владимира Зеленского, заявив, что такие заявления – “показуха”.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что подобные заявления Кремля не имеют никакого влияния на международное отношение к Украине и ее президенту.

Американский лидер сделал это заявление во время заседания правительства в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов о высказываниях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Накануне он заявил, что якобы Москва не будет подписывать мирное соглашение с Зеленским вроде бы из-за "нелегитимности" последнего.

На вопрос, действительно ли Кремль передавал в Вашингтон подобные сигналы, Трамп ответил, что не придает этому никакого значения.

"Я могу ответить... Безразлично, что они говорят. Каждый устраивает показуху. Это все чушь. Каждый занимается этим", - заявил президент США.

Он подчеркнул, что Вашингтон не учитывает подобные манипулятивные месседжи, которые транслируют российские чиновники, и продолжает поддерживать Киев в его борьбе против российской агрессии.

Напомним, на заседании правительства США Дональд Трамп назвал американское оружие самым лучшим в мире и рассказал, что производители уже выполняют заказы НАТО для Украины.

