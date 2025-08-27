- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп назвал заявления Лаврова о "нелегитимности" Зеленского "показухой"
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике риторику российских властей относительно якобы “нелегитимности” главы украинского государства Владимира Зеленского, заявив, что такие заявления – “показуха”.
Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что подобные заявления Кремля не имеют никакого влияния на международное отношение к Украине и ее президенту.
Американский лидер сделал это заявление во время заседания правительства в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов о высказываниях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Накануне он заявил, что якобы Москва не будет подписывать мирное соглашение с Зеленским вроде бы из-за "нелегитимности" последнего.
На вопрос, действительно ли Кремль передавал в Вашингтон подобные сигналы, Трамп ответил, что не придает этому никакого значения.
"Я могу ответить... Безразлично, что они говорят. Каждый устраивает показуху. Это все чушь. Каждый занимается этим", - заявил президент США.
Он подчеркнул, что Вашингтон не учитывает подобные манипулятивные месседжи, которые транслируют российские чиновники, и продолжает поддерживать Киев в его борьбе против российской агрессии.
Напомним, на заседании правительства США Дональд Трамп назвал американское оружие самым лучшим в мире и рассказал, что производители уже выполняют заказы НАТО для Украины.