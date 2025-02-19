Трамп назвал Зеленского "диктатором": бурная реакция мировых политиков

В среду, 19 февраля, президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", поскольку в стране из-за военного положения не состоялись выборы в 2024 году.

"Диктатору без выборов, Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны", — написал он в сообщении на своей платформе Truth Social.

Этой фразой американский лидер повторил российские нарративы о нелегитимности украинского президента и вызвал бурную реакцию среди политиков всего мира.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что назвать Зеленского диктатором было "неправильным и опасным".

"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского", — сказал он в интервью изданию Der Spiegel.

Глава немецкого правительства отметил, что Зеленский является избранным главой государства.

"То, что надлежащие выборы не могут быть проведены посреди войны, отвечает требованиям украинской Конституции и избирательного законодательства", — добавил Шольц.

Швеция

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал определение Трампа по отношению к украинскому президенту "неправильным" описанием.

"Президент Зеленский избран демократическим путем. Я думаю, что никто не хочет выборов больше, чем Украина, потому что выборы будут означать, что в Украине есть мир и что они могут снова управлять своей страной”, – сказал Кристерссон, которого цитирует AFP.

Норвегия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал "глубоко необоснованным" заявление Дональда Трампа.

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"Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала внутри его срока", — заявил он в комментарии NRK.

При этом такого же мнения придерживаются и оппозиционные политические силы Норвегии, которые выразились еще радикальнее.

"Это опасно и откровенно лживо со стороны президента Трампа. Грустно осознавать, что по ту сторону Атлантики почти не осталось общих ценностей. Теперь становится понятно, что Трамп хочет, чтобы Путин победил", – заявила лидер Либеральной партии Гури Мелби.

Финляндия

Президент Финляндии Александер Стубб подчеркнул, что категорически не согласен с Трампом, который назвал Зеленского "диктатором".

“Финляндия поддерживает Украину всеми возможными средствами. Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского”, — цитирует его заявление издание Yle.

При этом финский лидер добавил, что захватническую войну начала исключительно Россия и ее президент Владимир Путин.

Чехия

Президент Чехии Петер Павел считает циничным утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский – "диктатор".

"Какую ценность имели бы выборы в стране, которая 3 года защищалась от агрессии со стороны соседнего ядерного государства? Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупантами, а вся страна под ежедневными обстрелами? Чтобы назвать президента такой страны диктатором, нужна большая часть цинизма”, — написал он в соцсети Х.

Великобритания

Глава оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кэми Баденох также выразила свое отношение к обвинениям Дональда Трампа.

"Президент Зеленский не является диктатором. Он – демократически избранный лидер Украины, мужественно противостоящий незаконному вторжению Путина. Под моим руководством и во время последовательных премьер-министров-консерваторов мы поддерживали и всегда будем поддерживать Украину”, – написала она в сети Х.

США

Американский политик-республиканец, который был советником по вопросам нацбезопасности во время первой каденции президента Дональда Трампа, Джон Болтон считает, что американский лидер себя опозорил, назвав Зеленского "диктатором".

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“Характеристики Трампа по отношению к Зеленскому и Украине являются одними из самых позорных замечаний, которые когда-либо делал президент США. Наша поддержка Украины никогда не была благотворительностью, наш образ жизни дома зависит от нашей силы за границей”, — говорится в его сообщении в сети Х.

Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил мировые политики, которые выразили эти слова поддержки.

"Благодарю вас за поддержку!" – написал он на английском и украинском языках в сети Х.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа проводить выборы и обвинил его в том, что он "уговорил" США потратить 350 млрд дол. в помощь Украине.

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