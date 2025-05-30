Трамп назвал Зеленского и Путина "упрямыми": подробности заявления

Путин и Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его «удивили» и «разочаровали» последние ракетные и дроновые удары России по украинским городам. Однако политик избежал прямой критики президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет CNN.

«Мы собирались решить проблему, и вдруг по нескольким городам начали падать ракеты, и погибли люди», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

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«Я увидел вещи, которые меня удивили, а я не люблю, когда меня что-то удивляет, поэтому я очень разочарован», — добавил он.

На вопрос журналиста, считает ли Путина «плохим парнем» после последних атак, Трамп уклонился от прямого ответа.

Также Трамп отметил, что «очень обеспокоен» количеством жертв среди мирного населения, однако при этом неожиданно добавил к разговору и украинского лидера: «И Зеленский тоже», — ответил он, когда его спросили об «упрямстве Путина».

Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп неделю назад разговаривал с президентом России. Путин пообещал направить так называемый «меморандум о мире» с изложением условий прекращения огня в Украине. Однако по состоянию на данный момент США не получили ни одного документа.

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Учитывая затягивание процесса и новые атаки, Трамп, по данным источников, рассматривает возможность введения новых санкций против России.

Напомним, вскоре после первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая Россия обещала предоставить Украине меморандум о предстоящем мирном соглашении, который будет предусматривать прекращение огня.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет публично говорить о своем «меморандуме». Но уточнил, что детали российского проекта меморандума по украинскому урегулированию не будут обнародованы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за два дня до запланированной на 2 июня российско-украинской встречи в Стамбуле, ни Украина, ни Турция не располагают информацией о содержании так называемого «меморандума» РФ, в котором государство-агрессорка должно прописать свои предложения по мирному урегулированию.

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