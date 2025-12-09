Трамп назвал Зеленского "отличным продавцом" и сделал заявление о потере части Украины

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «замечательным продавцом», который добился от предыдущего американского лидера Джо Байдена 350 млрд долл. По словам Трампа, это якобы привело к потере примерно 25% Украины.

Об этом американский лидер сказал в интервью Politico.

"Он (Зеленский — ред.) замечательный продавец. Я называю его П.Т. Барнумом. Вы же знаете, кто такой П.Т. Барнум, правда? Один из лучших в мире. Он мог продать любой товар в любое время. Это было его выражение: «Я могу продать любой продукт в любой момент». И это было правдой. Он говорил, что не имеет значения, работает это или нет», — высказался Трамп.

Сравнив Зеленского с Барнумом, президент США заявил, что украинский лидер «добился того, чтобы коррумпированный Джо Байден дал ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, чем это закончилось. Он потерял примерно 25% своей страны».

Трамп снова повторил, что Зеленский еще не прочитал новое предложение США по мирному плану для завершения войны.

«Это по состоянию на вчера. Возможно, он прочитал его ночью. Было бы хорошо, если бы он его прочитал. Его людям понравилось предложение. Им оно очень понравилось. Его помощникам, его руководящим людям — им оно понравилось. Но они сказали, что он его еще не прочитал. Я думаю, что ему стоит найти время, чтобы его прочитать», — высказался глава Белого дома.

Напомним, 8 декабря СМИ со ссылкой на источники информировали, что Зеленский еще не ознакомился с новыми поправками к американскому мирному плану. Причина — риск прослушивания. Именно поэтому документы лично должен был привезти и объяснить детали секретарь СНБО Рустем Умеров.

Впоследствии в тот же день стало очевидным, что президент Украины все же ознакомился с новыми предложениями США по миру. Зеленский сообщил, что новый мирный план претерпел изменения: количество пунктов сократилось с 28 до 20, и были изъяты «откровенно непроукраинские пункты». Глава государства подчеркнул, что самым сложным вопросом остаются территории, где «компромисс пока не найден», а также финансирование восстановления.

Ожидается, что финальная версия плана будет готова к вечеру 9 декабря, после чего украинская делегация отправится в США.