Трамп назвал Путина «другом» / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил заявление Дональда Трампа о «дружбе» с Владимиром Путиным. По его словам, на самом деле президент США давит на кремлевского диктатора.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

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«То, что делает президент с первого дня — испытывает Путина, оказывает максимальное давление на Россию. То, что делает Трамп на встрече в Шэньчжэне — испытывает Путина. РФ никогда не нападала ни на одну страну НАТО, но нападала на Афганистан, Грузию и Украину. НАТО очень сильное. Это мир через силу», — отметил он.

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Ранее Джаред Кушнер утверждал, что Россия может быть открыта к гарантиям безопасности, подобным статье 5 НАТО. Однако Москва заявила, что это не так.

«Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прилагают титанические усилия, чтобы завершить эту работу под руководством президента Трампа», — добавил Рютте.

Трамп назвал Путина «другом» — главное

Дональд Трамп в очередной раз публично продемонстрировал дружеское отношение к Владимиру Путину. Президент США назвал российского диктатора своим «другом» во время саммита в Шэньчжэне 19 ноября. Тогда, увидев Путина перед встречей, американский лидер улыбнулся, в шутку спросил, кто это, а потом сам ответил, что перед ним его «друг».

21 ноября президент США разместил фотографию, на которой жмет руку Путину. Над изображением заглавными буквами на английском написано «My Friend» — «Мой друг». Фотография стала частью серии сообщений Трампа по итогам его встреч с Путиным и главой КНР Си Цзиньпином в Китае.

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Директор разведки США Джей Клейтон заявил, что российский диктатор Путин не является другом Штатов в вопросе Украины. По его словам, саммит имел историческое значение, ведь руководители трех ядерных государств обсудили необходимость предотвращения ядерного инцидента. Он добавил, что диалог между государствами, обладающими ядерным оружием, должен давать уверенность в том, что стороны не допустят опасной эскалации, поэтому использование слова «друг» было якобы уместно.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа, назвавшего Путина своим «другом». Украинский лидер подчеркнул, что для Украины кремлевский диктатор является врагом, который убивает не только военных, но и мирных жителей.

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