Трамп называл Зеленского диктатором: в Штатах отреагировали

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэйкон осудил, что действующий президент Дональд Трамп назвал диктатором украинского лидера Владимира Зеленского.

Заявление американского конгрессмена приводит издание The Hill.

Конгрессмен подчеркнул, что считает слова Трампа о Зеленском "неправильными" и добавил, что "это позор". Дон Бэйкон отметил, что действующий президент Украины избран демократическим путем, а конституция страны позволяет откладывать выборы в условиях военного положения, введенного через вторжение РФ.

"Президенту нужно сделать перерыв – и начать все сначала. Он совершил неудачный поворот", — высказался республиканец.

Он также ответил на заявление Трампа о том, что Украине "не следовало" начинать воевать с Россией. По словам Бэйкона, эти утверждения американского президента не отражают взглядов всей Республиканской партии.

"Многие республиканцы знают, что то, что сегодня сказал президент, было неправильным. Путин начал это вторжение. Он – диктатор. Он убил всех своих оппонентов. Зеленский был избран законно", – отметил Бейкон.

Более того — член Палаты представителей призвал американского президента стать "на сторону свободы, на сторону демократии, на сторону жертвы, а не захватчика, и отстаивать то, что правильно".

Напомним, Дональд Трамп заговорил о выборах в Украине. Мол, у власти нет достаточно поддержки населения, а народ хочет перемен.

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