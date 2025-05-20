Трамп не будет ужесточать санкции против России: говорит, что "есть шанс" на прогресс

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил сегодня журналистам, что не будет усиливать санкции против России, "поскольку есть шанс" на прогресс.

Об этом пишет CNN.

"Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", — сказал Трамп.

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Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа , продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.