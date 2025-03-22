Трамп не дал Путину дедлайну по поводу перемирия, но убежден в согласовании прекращения огня — СМИ

Трамп говорит, что не давал Путину крайний срок для согласования прекращения огня.

В Белом доме президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что война в Украине неизбежно закончится, несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин еще не согласился с предложением о прекращении огня, частично согласованном США.

Об этом пишет NBC News.

"Сегодня у нас было несколько хороших разговоров, и, возможно, мы сможем как можно скорее прекратить марш смерти", — сказал Трамп журналистам.

Непонятно, какие именно разговоры имел в виду Трамп, но раньше на этой неделе он общался как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора с Путиным ранее Трамп заявил, что российский лидер согласился на время приостановить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Путин, однако, отказался немедленно принять предложение о 30-дневном прекращении огня, которое одобрил Трамп и согласовал Зеленский. Сегодня президент сказал журналистам, что он не дал Путину крайнего срока для принятия предложения о прекращении огня, но Трамп был уверен, что договоренность будет достигнута.

Ранее президент Зеленский назвал положительный результат переговоров с США в Саудовской Аравии.

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