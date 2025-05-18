"Трамп не думает стратегически": аналитик объяснил, почему президент США настаивает на разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Несмотря на жесткие условия, которые Россия выдвинула Украине во время переговоров в Стамбуле, президент США Дональд Трамп решил не отменять запланированный разговор с Владимиром Путиным. Политические мотивы американского лидера остаются противоречивыми, считает аналитик "Украинской призмы" Евгений Костогрызов.

В комментарии для "24 Канала" эксперт отметил, что действия Трампа трудно поддаются логике, а его политика часто не имеет четкой внешнеполитической линии.

"Много действий президента США объяснить невозможно", - подчеркнул Костогрызов.

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Мир ради обещаний — не ради безопасности

По мнению аналитика, стремление Трампа к скорейшему завершению войны обусловлено не заботой о глобальной стабильности или поддержке Украины, а, прежде всего, его предвыборными интересами.

"Ему постоянно напоминают, что он обещал быстро закончить войну. Так что избегать темы мира он не может", - отметил эксперт.

Еще одной причиной такой спешки, по словам Костогрызова, есть желание Трампа сосредоточиться на глобальном противостоянии с Китаем и Россией, для чего боевые действия в Украине создают препятствия.

"Он хочет закончить войну, чтобы перейти к геополитическим играм", - добавил аналитик.

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Иллюзия силы вместо дипломатии

Костогрызов также отметил, что Трамп стремится сохранить образ лидера, принимающего решение без долгих переговоров – в стиле "сильного мужчины".

"Ему кажется, что он действует решительно. Но на самом деле этого не происходит", - сказал эксперт.

На этом фоне разница между позициями Вашингтона и Киева становится еще более заметной. Украина рассматривает мир как инструмент сохранения жизней и гарантию безопасности всей Европы. Для Трампа это скорее средство для внутриполитического пиара.

"Украинская позиция заключается в достижении мира ради безопасности. Трамп не думает столь дальновидно. Именно поэтому понимание нам найти сложно", - подытожил Костогрызов.

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Напомним, политолог Игорь Рейтерович сомневается, что планируемый разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным принесет реальный прорыв. Он предполагает, что переговоры могут завершиться только декларативными обещаниями или техническими решениями, такими как обмен пленными или назначение новых встреч.