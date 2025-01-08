"Трамп не хочет портить начало президентства": эксперт объяснил, чего ожидать от политика

По словам политтехнолога, Трамп решил откорректировать некоторые действия до инаугурации, которая состоится 20 января.
Новоизбранный лидер США Дональд Трамп не хочет до 20 января портить себе президентство, поэтому не стоит ожидать от него важных решений.
Такое мнение в эфире телеканала "Киев 24" высказал политтехнолог Олег Постернак.
"Понятно, что Трамп не хочет до 20 числа сильно себе портить начало президентства из-за необходимости согласования своих внешнеполитических действий с администрацией Байдена – действующей администрацией до 20 числа. Кстати, именно с этим я связываю перенос визита Кита Келлога на постинавгурационный период. Любые действия чиновников переходной администрации Трампа должны согласовываться с действующей администрацией Байдена. И именно это привело к тому, что Трамп решил откорректировать некоторые действия до 20 числа", – рассказал Постернак.
В то же время он отметил, что уже произошел сдвиг в понимании перспектив российско-украинской войны и изменилась риторика политиков. Однако мирные переговоры и прекращение огня – две отдельные истории.
"Уже произошел сдвиг в понимании перспектив российско-украинской войны. Это уже определенная такая психологическая политическая основа для того, чтобы двигаться дальше. А дальше будет сложнее, потому что мирные переговоры – это отдельная история, а прекращение огня – это отдельная история. Например, Россия несколько раз давала понять, что прекращение огня раньше начала переговоров не будет. То есть это переговоры могут идти одним направлением, а прекращение огня не обязательно должно быть, если даже переговоры начнутся. То есть это вопрос, который сейчас со вопросительным знаком", – объяснил политтехнолог.
Напомним, что накануне Трамп отметил важность окончания войны в Украине. Он также сказал о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным в первые месяцы после инаугурации.
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