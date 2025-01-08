"Трамп не хочет портить начало президентства": эксперт объяснил, чего ожидать от политика

Новоизбранный лидер США Дональд Трамп не хочет до 20 января портить себе президентство, поэтому не стоит ожидать от него важных решений.

Такое мнение в эфире телеканала "Киев 24" высказал политтехнолог Олег Постернак.

"Понятно, что Трамп не хочет до 20 числа сильно себе портить начало президентства из-за необходимости согласования своих внешнеполитических действий с администрацией Байдена – действующей администрацией до 20 числа. Кстати, именно с этим я связываю перенос визита Кита Келлога на постинавгурационный период. Любые действия чиновников переходной администрации Трампа должны согласовываться с действующей администрацией Байдена. И именно это привело к тому, что Трамп решил откорректировать некоторые действия до 20 числа", – рассказал Постернак.

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В то же время он отметил, что уже произошел сдвиг в понимании перспектив российско-украинской войны и изменилась риторика политиков. Однако мирные переговоры и прекращение огня – две отдельные истории.

"Уже произошел сдвиг в понимании перспектив российско-украинской войны. Это уже определенная такая психологическая политическая основа для того, чтобы двигаться дальше. А дальше будет сложнее, потому что мирные переговоры – это отдельная история, а прекращение огня – это отдельная история. Например, Россия несколько раз давала понять, что прекращение огня раньше начала переговоров не будет. То есть это переговоры могут идти одним направлением, а прекращение огня не обязательно должно быть, если даже переговоры начнутся. То есть это вопрос, который сейчас со вопросительным знаком", – объяснил политтехнолог.

Напомним, что накануне Трамп отметил важность окончания войны в Украине. Он также сказал о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным в первые месяцы после инаугурации.

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