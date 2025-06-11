Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп считает российского президента Владимира Путина своим другом и не готов сделать что-то такое, что может огорчить хозяина Кремля.

Такое мнение высказал экс-советник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире телеканала «Киев24».

При этом он добавил, что не знает, считает ли Путин так же считает Трампа своим другом.

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Джон Болтон напомнил, как во время своей предвыборной кампании действующий президент США обещал посадить Путина и Зеленского в одной комнате и завершить войну за 24 часа.

«Он думал, что его друг Путин согласится с этим. Но понятно, что так не произошло. И я не вижу на сегодня никаких доказательств, что Трамп готов сделать что-то, что расстроит его друга Путина», — отметил он.

По словам Болтона, такое отношение Трампа к Путину создает опасностей не только для Украины, но и для мира и стабильности в Европе.

«Если усилия Трампа по переговорам провалились, то он может оставить такие надежды. И он может выйти из поставки Украине необходимых систем разведки и вооружения», — отметил он.

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Болтон прогнозирует, что позиция Трампа по войне в Украине станет понятной после саммитов НАТО и «Большой Семерки».

«На этих двух событиях я надеюсь, что мы услышим по крайней мере какую-то четкую картинку», — подытожил он.

Напомним, в проекте итоговой декларации саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в военный альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.