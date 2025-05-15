У Трампа нет мирного плана: американский историк сказала, что заставит Путина остановиться

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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На данный момент ничто не указывает на то, что Россия хочет закончить войну. А президент США Дональд Трамп может и хочет оставить в истории свое имя как великий миротворец, но не знает, как заставить Путина остановиться. Поэтому его планы меняются каждый день и выглядят как абсолютная импровизация.

Такое мнение высказала лауреат Пулитцеровской премии, американский историк, писательница и журналистка Энн Эпплбаум в комментарии для Slawa.tv на международной конференции Impact'25 в Познани.

Эпплбаум уверена, что украинский президент Владимир Зеленский поступил правильно, сразу согласившись лично приехать на переговоры в Турцию. Таким образом, он продемонстрировал миру «готовность Украины к прекращению огня». В то же время, его требование полного прекращения огня как условия для начала мирных переговоров тоже было вполне справедливым.

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«Это россияне атакуют Украину, а украинцы себя защищают. Поэтому здесь не о чем говорить, пока россияне не прекратят обстрелы», — подчеркнула журналистка.

Она также считает, что Трамп, вероятно, вообще не имеет ни четкого плана по окончанию войны России против Украины, ни, по крайней мере, идей, как это сделать. Поэтому необходимо отдавать себе отчет, что самый очевидный способ заставить Кремль остановить свою оккупационную армию — это усилить давление на Путина совместными усилиями США, Европы и всего демократического мирового сообщества.

«Выиграть можно, если предотвращать производство оружия Россией, если показывать ей объединенный фронт — США, Европы и других мировых демократий. Это нужно делать, чтобы закончить войну, потому что это убедит Россию остановить боевые действия», — отметила писательница.

Она выразила надежду, что со временем Трамп, возможно, «сделает выводы» и осознает, что войну в Украине можно закончить именно путем большого давления на агрессора.

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«Но сейчас мы видим только, как он ежедневно меняет свое мнение о том, что нужно делать», — подчеркнула Энн Эпплбаум.

Напомним, Трамп сделал очередное заявление о своей роли в мирных переговорах. Президент США не устает демонстрировать чувство собственной важности.