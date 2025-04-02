Трамп не имел шансов изначально: политолог объяснил, почему Путин не согласится на прекращение огня

Трамп и Путин имеют разные ценности и амбиции / © Getty Images

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Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин имеют разные ценности и амбиции, которые делают невозможным прекращение войны. Кремлевский глава не согласится на перемирие.

Об этом в эфии " Киев 24 " рассказал политолог Олег Саакян.

По словам эксперта, Путин и Трамп мыслят в разных плоскостях. Американский президент стремится попасть в историю как крупный бизнесмен и политический деятель, поэтому предлагает Путину большие выгодные сделки.

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Путин, для которого Украина является его большим делом, готов потратить на это миллиарды и сотни тысяч человек.

«Путин не согласится на прекращение огня, потому что для него Украина — это часть большой геополитической игры, а Трамп не понимает этого, поскольку оценивает ситуацию в терминах крупных финансовых соглашений», — говорит Саакян.

Следовательно, Трамп изначально не имел шансов добиться перемирия или добиться скорых побед в переговорах с РФ.

Напомним, путинский переговорщик Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон Он встретится с представителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

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