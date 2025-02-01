Трамп не исключает введения пошлины против Европейского Союза

Американский лидер почему-то убежден, что ЕС ужасно повел себя из США.

Американский президент Дональд Трамп, вероятно, планирует наложить пошлину на Европейский Союз.

Об этом глава американской нации заявил во время пресс-конференции в стенах Белого дома, — слова Трампа цитирует Fox News.

"Собираюсь ли я наложить пошлины на Европейский Союз? Вы хотите правдивый ответ, дадим ли вам политический ответ? Безусловно. Европейский союз обошелся с нами ужасно", — отметил американский лидер.

Трамп также подтвердил введение пошлин против Канады, Мексики и Китая.

"В Соединенные Штаты поступает много денег. Как вы знаете, у нас дефицит около 200 миллионов долларов, а Канада получает почти 200 миллионов долларов. Они обошлись с нами очень несправедливо. И я говорю: почему мы должны субсидировать Канаду? У меня так много друзей В Канаде. Это прекрасное место. Мы не ищем уступок.

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Напомним, что президент Мексики требует от Google не переименовывать Мексиканский залив на картах, который ранее переименовал Трамп.

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