"Трамп не компетентен в вопросах нацбезопасности": бывший директор ЦРУ сделал громкое заявление об экс-президенте США

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подверг критике экс-президента США Дональда Трампа в том, что он "не квалифицирован для решения вопросов национальной безопасности".

Об этом пишет The Hill.

"Я думаю, он не поверил тому, что мы ему говорили. И он особенно пытался выяснить, откуда мы знали о том, что мы знали о российском вмешательстве в выборы", — сказал Бреннан, имея в виду встречу по вопросам национальной безопасности, которую он имел с Трампом перед его инаугурацией в 2017 году.

"Он не был квалифицирован тогда, и он не квалифицирован сегодня. В частности, мы видели, что он не понимал важности отношений Соединенных Штатов с нашими иностранными союзниками и партнерами. Он мало признает трансатлантические отношения НАТО", — добавил бывший директор ЦРУ.

Бреннан также выразил озабоченность тем, что бывший президент США не поддерживает Украину в войне против России. По его словам, Трамп может подорвать Киев разными способами, например, сказав американской разведке не помогать украинским коллегам или прекратив финансовую и военную помощь.

"И это дало бы Владимиру Путину зеленый свет для попытки почти поглотить Украину. И, к сожалению, я думаю, что это побуждает [президента России Владимира Путина] жадно смотреть на остальную Европу", — отметил экс-руководитель ЦРУ.

Отмечается, что Бреннан, работавший директором ЦРУ при бывшем президенте США Бараке Обаме, часто критикует преемника своего экс-босса. После президентских выборов 2020 года Бреннан заявил, что планирует "игнорировать Трампа" и "оставить его судьбу нашей судебной системе, его позор истории, [а] его наследство на мусорнике".

"В течение четырех лет я решительно выступал против трусливой нечестности Дональда Трампа, коррумпированного преследования личных интересов и растаптывания наших демократических принципов. После службы более трех десятилетий в вопросах национальной безопасности я чувствую, что вынужден осудить распущенность и некомпетентность Трампа", - сказал Бреннан еще в 2020 году в серии своих сообщений в X (Twitter).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский с уважением отозвался о Дональде Трампе как о лидере, с которым он стремится построить конструктивное партнерство.

На это бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил, что ему было бы "нецелесообразно" посещать Украину во время предвыборной гонки в США.

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