Трамп не медлит, а Путин загнан в угол: может ли встреча двух президентов определить судьбу Украины

Трамп и Путин / © Getty Images

Реклама

В среду вечером, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудили результаты визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Позже Дональд Трамп ночью заявил, что в ближайшее время может состояться его встреча с Владимиром Путиным.

ТСН.ua собрал все, что известно о возможной встрече Трампа с Путиным.

Реклама

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что желание встретиться с Трампом выразила российская сторона.

«Президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась», — заявила она.

«Есть хорошие шансы, что встреча состоится в ближайшее время», — сказал Трамп журналистам, комментируя сообщения, появившиеся в СМИ после переговоров его спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным в Москве.

Президент США еще раз повторил о том, что в войне России против Украины «гибнут тысячи людей», и «если бы он был президентом», эта война не началась бы.

Реклама

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Москве Уиткоффа и Путина, выразив надежду, что теперь РФ будет больше склонна к миру.

«Это разговор после того, как представитель президента Трампа Стив Уиткофф находился в Москве. Наша общая с партнерами позиция — она абсолютно конкретная, она абсолютно прозрачная — войну надо заканчивать. И делать это честно. Очень важно делать это честно», — сказал он.

Что пишут СМИ

Перед этим издание New York Times сообщило со ссылкой на источники, что Трамп планирует лично встретиться с Путиным на следующей неделе, а вскоре после этого организовать встречу вместе с Путиным и Зеленским.

О таких планах он сообщил в ходе беседы с Зеленским и европейскими лидерами, заявили источники издания. На этом звонке присутствовали премьер Британии, канцлер Германии, генсек НАТО, а также вице-президент США Дж. Д. Венс, госсекретарь Марко Рубио и Стив Виткофф.

Реклама

Впоследствии телеканал Fox News сообщил, что Путин сказал Уиткоффу во время встречи в Москве, что хотел бы встретиться с Трампом.

После того, как Уиткофф передал это Трампу, тот заявил, что готов к встрече на следующей неделе, передает Fox News.

Участие европейских лидеров в этой встрече не планируется, пишет NYT.

Чиновник Белого дома сообщил, что провести встречу президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина на следующей неделе будет сложно.

Реклама

«Несмотря на то, что Трамп заявил о планах встретиться с Путиным на следующей неделе, подготовить встречу в столь короткий срок будет сложно из-за предмета самих переговоров и логистических трудностей», — отметил чиновник Белого дома.

Между тем источник ABC News в Белом Доме сообщил, что встреча может состояться на следующей неделе.

Путин и Трамп во время встречи на G20 / © Getty Images

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что в США сейчас «лучшее понимание условий, на которых Россия готова закончить войну», и теперь нужно сопоставить их с тем, на что готовы пойти украинцы и европейцы.

«Если мы сможем приблизить то, что готовы принять украинцы с тем, что готовы принять россияне, тогда, я думаю, будет возможность у Трампа провести встречу вместе и с Путиным, и с Зеленским», — заявил Рубио.

Реклама

Что предшествовало

Напомним, в среду Уиткофф приехал в Москву уже в пятый раз в этом году. Спецпосланник президента США провел в Москве переговоры с Путиным за несколько дней до окончания последнего ультиматума Трампа по поводу перемирия в Украине. Встреча продолжалась около трех часов.

После встречи источники украинских и западных СМИ сообщили, что Дональд Трамп позвонил по телефону Зеленскому, чтобы обсудить результаты разговора. Впоследствии факт этого разговора подтвердил сам Зеленский.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в ходе встречи обсуждались война в Украине и перспективы развития стратегического партнерства между РФ и США.

«С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы, ответные сигналы были получены и от президента Трампа», — сказал Ушаков, не объяснив, что именно это означает.

Реклама

14 июля 2025 года Дональд Трамп, встречаясь с генсеком НАТО Марком Рютте, выразил недовольство Путиным и пригрозил ввести «очень жесткие пошлины», если соглашение о прекращении огня в Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. По его словам, Украина готова к действиям по установлению мира, тогда как Россия ограничивается только разговорами.

28 июля в Шотландии Трамп сократил дедлайн для России до 10-12 дней, заявив, что «нет смысла ждать».

31 июля американский дипломат Джон Келли на заседании Совета ООН сообщил, что Трамп настаивает на заключении соглашения между Украиной и Россией до 8 августа.

После полномасштабного вторжения в Украину Путин оказался в международной изоляции и с тех пор ни разу не встречался с американским президентом. Его последний саммит с главой Белого дома состоялся в Женеве в 2021 году, когда у власти находился Джо Байден.