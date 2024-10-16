Трамп не опроверг разговоры Путиным после ухода с должности: что он сказал

Как заявил американский политик, "если я дружу с людьми, если я могу общаться с людьми, это хорошо".

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не подтвердил и не опроверг информацию о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые происходили после того, как политик покинул Белый дом в 2021 году.

Об этом республиканец сказал во время выступления на Чикагском экономическом форуме 15 октября, сообщает "Европейская правда".

Модератор задал Трампу вопрос о его якобы разговорах с Путиным после 2021 года, о которых редактор The Washington Post Боб Вудворд написал в книге "Война" со ссылкой на источник в окружении экс-президента.

Также читайте Харрис обвинила Трампа в сокрытии своего состояния здоровья

"Ну, я не комментирую это, но скажу вам так: если я это сделал, то это разумный поступок. Если я дружу с людьми, если я могу иметь отношения с людьми, это хорошо, а не плохо, с точки зрения государства", – высказался кандидат в президенты США.

Далее Трамп решил упомянуть, что у Путина "2000 ядерных боеголовок, как и у нас" (на самом деле – более 5500).

"У России никогда не было президента, которого бы так уважали, но что более важно или менее важно, я думаю, я приехал в Россию, и люди говорили: он (Трамп – ред.) любит Путина, а Путин любит его", – сказал американский политик.

Кроме того, он заявил, что прекратил строительство "Северного потока-2". На самом же деле при президентстве Трампа США наложили санкции на оператора "Северного потока-2", и сделали это в составе оборонного бюджета, для утверждения которого Конгресс преодолел вето президента.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что не могут подтвердить "ни один из звонков" между Трампом и Путиным, о которых утверждается в книге "Война", но эта информация вызывает беспокойство в контексте Украины.

Читайте также: