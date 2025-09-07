Трамп не осознает, что происходит: Портников об угрозе поражения для Украины

Портников: «РФ перевела экономику на военные рельсы, а Трамп этого не осознает» / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, похоже, до сих пор не осознает, что происходит вокруг него.

Об этом заявил украинский журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube канале.

По его словам, Россия наращивает военное производство, а подлинного уровня российских военных амбиций может не знать ни Украина, ни США.

«Теперь каждая российская атака становится рекордной с точки зрения количества беспилотных летательных аппаратов, которые задействуются Россией в ударах по Украине. А таким образом мы можем зарегистрировать то, что российский военно-промышленный комплекс работает с новыми оборотами, превращаясь таким образом в настоящий фундамент российской экономики», — говорит журналист.

Он напомнил, что перевод этой экономики на военные рельсы является главной амбициозной задачей Путина и его окружения на ближайшие годы. Поэтому в планах Путина не только захват Украины.

«Вместо этого Путин может считать, что победа над Украиной и инкорпорация ее территории в состав РФ может облегчить ему выполнение других стратегических задач на других военных направлениях. А те жители Украины, которые останется на территории нашей страны после ее оккупации Россией, будут таким образом частью этой российской армии, которая будет готова воевать на этих направлениях. Ведь настоящий уровень российских военных амбиций можем не знать ни мы, ни президент Соединенных Штатов, который, кажется, до сих пор не осознает, что вокруг него происходит», — подытожил Портников.

Напомним, что сегодня, 7 сентября, президент США Трамп сделал громкое заявление о новых санкциях против России.