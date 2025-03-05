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Трамп не планирует сейчас подписывать соглашение о полезных ископаемых — СМИ

Трамп не планирует сейчас подписывать соглашение о полезных ископаемых — СМИ

Мол, президент США Дональд Трамп держится сейчас "большего, лучшего соглашения" / Фото: Associated Press

Инсайдеры Белого дома заявили, что не было ни одного движения по предложению.

Президент США Дональд Трамп не планирует 5 марта 2025 подписывать соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной.

Хотя ранее сообщалось, что Трамп планировал заключить соглашение о редкоземельных элементах и объявить об этом в своем совместном обращении к Конгрессу.

Однако министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Fox News, что подписание не планируется, пишет The Telegraph.

Инсайдеры Белого дома заявили, что не было ни одного движения по предложению, согласно которому США передадут половину доходов Украины от ее важнейших полезных ископаемых в качестве возмездия за военную поддержку.

Также один человек, знакомый с переговорами между США и Украиной, сказал CBS News, что республиканец сейчас придерживается "большего, лучшего соглашения".

Напомним, что ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс сказал, что Дональд Трамп все еще "предан соглашению о редкоземельных минералах".

Спикер Палаты представителей США Джонсон также выступает за немедленное заключение соглашения о редкоземельных металлах.

Ранее президент Владимир Зеленский в свою очередь заверил, что соглашение о минералах и безопасности Украина готова подписать "в любое время и в любом удобном формате".

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