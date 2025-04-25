- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
"Трамп не понимает последствий": эксперт объяснил, в чем заключается опасность договоренностей с Кремлем
Попытки достичь договоренностей с Кремлем на нынешних условиях ошибочны и могут лишь усугубить ситуацию.
Украина находится в критическом моменте войны, когда любые уступки или промедления могут иметь фатальные последствия не только для самого государства, но и всей Европы.
Об этом в эфире канала «Киев24» заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.
По его словам, в международном политикуме до сих пор недооценивают важность стратегической глубины, теряемой Украиной в условиях боевых действий.
«Ну все как-то забывают о вопросах так называемой стратегической глубины. Одно дело, если Россия угрожает с позиций 2022 года, другое — если боевые действия остановятся на условной линии разграничения», — объяснил дипломат.
Шамшур также отметил, что реализация так называемого мирного плана Дональда Трампа, предусматривающего заморозку конфликта без реального вывода российских войск, лишь усугубит угрозу.
«Если хотя бы частично будет реализован этот план, это будет весомый шаг к глобальному конфликту. В Европе это понимают. Трамп этого не понимает. Он считает, что останется в стороне», — заявил дипломат.
Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам пакет предложений по прекращению войны между Россией и Украиной на переговорах в Париже 17 апреля. Теперь журналистам стало известно содержание этого «окончательного» документа.