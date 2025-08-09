"Трамп не понимает сути войны": в The Telegraph объяснили, почему переговоры с Путиным напрасны

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Заявления о неминуемом поражении Украины, часто звучащие на Западе, не отвечают фактам. Президент США Дональд Трамп , несмотря на свои заявления, что он мог бы остановить войну через 24 часа, никогда на самом деле не пытался остановить Путина. Его мирные инициативы не приведут к продолжительному миру, поскольку он не понимает сути экзистенциальной войны.

Об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Чарльз Мур в своей колонке.

Почему Путин не спешит заключать мир

Автор отмечает, что Трамп, будучи на посту президента, неоднократно менял свою риторику по отношению к Путину — от пророссийских тезисов до высказываний возмущения. Одной из причин изменения отношения является то, что Путин не принял «невероятно выгодное» для России предложение. В своем сообщении в мае Трамп даже пригрозил, что «если бы не я, с Россией произошло бы много плохого, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХОГО».

"Он случайно признал, что его идея мира в Украине заключалась в том, чтобы отдать России большую часть того, чего она хотела, и что он усердно работал для этого", - пишет Мур.

По мнению обозревателя, Путин не спешит заключать мир, поскольку он не испытывает достаточного давления. У России достаточно средств, оружия, и она все еще может позволить себе терять тысячи солдат в день. Цель Путина, по словам автора, состоит в том, чтобы «восстановить российскую империю» и «разрушить европейскую безопасность».

«По словам Джеймса Шерра, ветерана британско-эстонского исследователя России, Путин рассматривает Украину просто как «ампутированного вассала», которого нужно покорить. Он не хочет мира, пока эта работа не будет завершена», — говорит Мур.

Путин также подразумевает опасность потери динамики. Кладка сравнивает его с героем Шекспира Макбетом, который «забрал так далеко, что, если он не поплывет дальше, возвращение будет таким же трудным, как и переход на другой берег». Без напряжения боя россияне начнут задавать сложные вопросы лидеру, который так много от них требовал, но ничего не достиг.

Истинная цена перемирия

Чарльз Мур подчеркивает, что на Западе «модно» говорить о том, что Украина уже проиграла, но это не подтверждается фактами. Автор вспоминает, что два года назад он помогал доставить полевую скорую помощь в район Бахмутского фронта, и с тех пор продвижение России там составило всего три мили. Несмотря на постоянные атаки, украинские силы удерживают позиции.

«Они боятся — и, по сути, знают, потому что Трамп уже сказал, — что Америка не готова защищать ни одно соглашение, которое она может заключить», — говорится в статье.

Мур также отмечает, что перемирие может стать приглашением для украинских политиков снова заняться своим «любимым видом спорта» — грызней. По его мнению, президент Зеленский, недавно вынужденный пойти на уступки протестующим, требовавшим возобновление антикоррупционных органов, испытывает эту хрупкость.

Таким образом, по мнению автора, Трамп не может быть ни спасителем, ни мудрым посредником, поскольку он не понимает, что значит экзистенциальная война. Обозреватель считает, что Трамп может настаивать на перемирии, чтобы ослабить Украину, и оно не продлится долго.

«Ни Украина, ни Россия не видят в Трампе всемогущего спасителя или мудрого посредника. Они видят в нем кого-то, кто не понимает или не разделяет их образ мышления», — заключает Мур.

Обозреватель призывает европейские страны не обращать внимания на «шум и ярость» Трампа, а создавать условия, в которых Россия не сможет победить. По его мнению, ЕС вместе с Великобританией, чей ВВП в 12 раз больше российского, имеют все возможности, чтобы помочь Украине. Украинская устойчивость подарила Европе время и помогла осознать потребность в коллективной обороне.

Напомним, Трамп заявил, что мирное соглашение для Украины будет предусматривать «обмен территориями» . По его словам, такой шаг должен быть выгоден обеим сторонам.