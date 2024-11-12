Трамп не позволит Путину "прокатиться" через Украину – экс-госсекретарь США

Майк Помпео заявил, что "прокатиться" Путину через Украину позволило бы прекращение финансирования Киева.
Избранный президентом США Дональд Трамп после начала своих полномочий займет более жесткую позицию по поводу войны в Украине, чем во время предвыборной кампании.
Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил на Глобальном форуме в Нью-Йорке, сообщает Fortune.
"Президент Трамп не позволит Владимиру Путину прокатиться через Украину. Прекращение финансирования украинцев приведет к этому, и об этом ему скажет вся его команда", – убежден Помпео.
Он надеется, что Трамп поймет необходимость жесткой позиции Запада в российской войне против Украины.
"Критически важно, чтобы Запад воспринимался как такой, что противостит этому головорезу и ужасному парню (Путину – ред.), и не позволяет злу торжествовать. Я очень надеюсь, что президент Трамп поймет эту необходимость", – высказался бывший госсекретарь.
Кстати, советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден будет убеждать Трампа поддерживать Украину.
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