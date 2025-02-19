"Трамп не претендует на историческую точность": Джонсон объяснил, чего действительно хочет президент США

По словам экс-премьера Британии, всем следует понять, чего хочет Трамп, прекратить возмущаться и помочь ему закончить войну в Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг заявления Трампа о низком рейтинге президента Зеленского и ответственности Украины за развязывание войны, но призвал Европу усмирить эмоции и начать помогать новому президенту США закончить войну.

Об этом политик написал в социальной сети X.

"Когда мы, европейцы, перестанем возмущаться Дональдом Трампом и начнем помогать ему закончить эту войну? Конечно, Украина не начинала войну. С тем же успехом можно сказать, что Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Конечно, страна, испытывающая насильственное вторжение, не должна устраивать выборы. В Великобритании, например, не было всеобщих выборов с 1935 по 1945 год. Конечно, рейтинг Зеленского не 4%. На самом деле он примерно такой же, как у Трампа", – написал Джонсон.

Он добавил, что заявления Трампа "не претендуют на историческую точность". Их цель — "шокировать европейцев и заставить их действовать".

"В частности, США могут увидеть 300 миллиардов долларов замороженных российских активов преимущественно в Бельгии. Это деньги, которые можно и нужно использовать для выплат Украине и компенсации США за их поддержку. Почему Европа препятствует размораживанию денег Путина? США считают, что Бельгия, Франция и другие страны блокируют это решение. Это абсурд", — подчеркнул он.

В свете последних событий вокруг войны в Украине Борис Джонсон призвал европейские страны "стать серьезными и быстрыми".

Напомним, недавно Джонсон заявил, что "Трамп не предает Украину" и продолжает ее поддерживать. Британский экс-премьер призвал Европу "прекратить паниковать".

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