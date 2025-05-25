Трамп не реагирует на массированные атаки по Украине: о чем это свидетельствует - The Guardian

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп никак не отреагировал на массированные воздушные атаки российской армии на Украину, которые происходят две ночи подряд. Это может свидетельствовать о провале его намерений достичь мирного урегулирования.

Такое мнение высказал обозреватель The Guardian Питер Бомонт в своем анализе.

«Хвастаясь перед своей инаугурацией как президент США, что может завершить войну за 24 часа, он [Трамп] вместо этого подбодрил президента России Владимира Путина, отказавшись оказывать давление относительно немедленного прекращения огня — при поддержке Европы — или существенных санкций», — говорится в статье.

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Питер Бомонт напомнил, что недавние прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, первые с марта 2022 года, не привели к прекращению огня. Но даже после этого Трамп отказался от давления на Путина, пытаясь договориться с хозяином Кремля.

После двухчасового разговора Трампа с Путиным в прошлый понедельник российский диктатор ясно дал понять, что не собирается завершать войну против Украины. Вместо этого Путин приказал создать «буферную зону безопасности» вдоль восточной границы Украины.

«Удары по гражданским целям, похоже, только ускоряются, что завершилось двумя днями подряд авианалетов, включая субботний вечер — самые мощные воздушные бомбардировки войны на сегодня, с использованием почти 300 беспилотников и почти 70 ракет», — подчеркнул автор.

Питер Бомонт высказал предположение, что своим молчанием на агрессивные действия Путина президент США может намекать на то, что готов выйти из мирного процесса.

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«Если Трамп уже отказался от взаимодействия, это ставит перед Киевом ряд сложных вопросов: продолжат ли США поставлять военную помощь в достаточных количествах? Что еще важнее, сможет ли Европа заполнить дипломатическую и военную пустоту, вызванную этим уходом?» — подытожил он.

Напомним, ранее американское издание Axios отметило, что президент США Дональд Трамп проявляет в отношении российского президента Владимира Путина несвойственное ему терпение