Путин хочет захватить территории, но его цель – сделать Украину дружественным государством. Это невозможно, и Трамп никогда не сможет дать ему то, что он просит.

У российского диктатора Владимира Путина есть нереалистические требования по мирному соглашению, которые невозможно выполнить даже при участии Дональда Трампа.

Об этом пишет издание The Times, со ссылкой на российскую политологию Татьяну Станову, специализирующуюся на анализе окружения Путина.

"Конечно, Путин хочет захватить территории, но его цель – сделать Украину дружественным государством. Это невозможно, и Трамп никогда не сможет дать ему то, что он просит", – пояснила Станова.

Ультиматум Путина и манипуляции Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказал, что в первые дни вторжения Путин требовал его отставки в пользу пророссийского политика Виктора Медведчука. "Это не были переговоры; это был ультиматум", — отметил Зеленский.

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Медведчук, арестованный по обвинению в государственной измене, позже был передан России во время обмена военнопленными.

В свою очередь Путин заявил, что война в Украине была бы избежана, если бы Трамп победил на выборах 2020 года. Зеленский, однако, предупредил о попытках Путина манипулировать американским президентом, используя его заявления о якобы фальсификации голосов на выборах.

Возможности для России в новых международных условиях

Несмотря на опасения по поводу Трампа, российские сторонники жесткой линии видят в возможных изменениях международного порядка новые возможности.

"Даже в случае эскалации или конфликта между Путиным и Трампом мир меняется в направлении, которое открывает для России больше возможностей", — заявила Станова.

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Некоторые российские чиновники и провоенные деятели также используют предыдущие инициативы Трампа, такие как попытка подавить "радикальную гендерную идеологию" или стремление изменить геополитическую карту мира как оправдание агрессивной политики Кремля.

Воздействие на международные правила

Российские деятели утверждают, что Соединенные Штаты, традиционно формировавшие международный порядок, теперь сами не соблюдают собственные правила. "Просто захватывайте территорию, как можете", — заявил российский военный корреспондент Александр Коц.

Действия Трампа, включая указ о признании только двух статей, вызвали одобрение в России. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "росчерком, который отменил бесчеловечную политику равенства".

Напомним, в Кремле заявляют, что до сих пор не получали сигналов от Вашингтона по поводу организации разговора президента США. Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным