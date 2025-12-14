Трамп не способен остановить войну в Украине: эксперт объяснил, почему его мирные планы не работают

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Американский президент Дональд Трамп отдает себе отчет, что не может завершить российско-украинскую войну, а его заявления об успешных мирных соглашениях не соответствуют действительности.

Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью 24 каналу.

По его словам, нынешние предложения США по Украине фактически играют в пользу Кремля и не имеют ничего общего с реальным миром.

Реклама

Шейтельман подчеркнул, что сегодня от Украины ожидают отступления с территорий Донецкой области, которые Россия не смогла захватить по военному пути.

По его оценке, США предлагают Украине фактически отдать России то, чего она не добилась на поле боя. В такой ситуации Дональд Трамп, уверен эксперт, действует не как посредник, а на стороне Владимира Путина.

Почему война возобновится снова

Политтехнолог отметил, что любое подобное «мирное соглашение» не остановит войну надолго.

Он привел примеры других международных конфликтов, где с участием Трампа объявляли о достижении мира, но боевые действия возобновлялись уже через короткое время. В частности, Шейтельман упомянул ситуацию между Таиландом и Камбоджей, где после заявлений о соглашении конфликт снова обострился.

Реклама

Еще одним примером Шейтельман назвал так называемое соглашение между Израилем и ХАМАС, состоявшее из более 20 пунктов. Несмотря на длительные переговоры и участие спецпосланника США, фактически было выполнено только два пункта — обмен заложниками и временный отвод войск.

По словам эксперта, никакого полноценного мирного соглашения не было: Израиль продолжал военную операцию, постепенно уничтожая боевиков и беря под контроль территории.

Шейтельман провел прямую параллель между ситуацией в Газе и нынешними предложениями Украины. По его словам, Украине предлагают согласиться на потерю части территорий, зная, что Россия не откажется от намерений уничтожить украинскую государственность.

По мнению эксперта, такой «мир» не является компромиссом, а лишь отсрочкой новой фазы войны уже на худших для Украины условиях.

Реклама

Напомним, Киев представил Соединенным Штатам пересмотренный 20-пунктный план действий по прекращению войны России против Украины, заявил вечером в четверг, 11 декабря, президент Владимир Зеленский.

Зеленский уточнил, что США предлагают в качестве компромисса создание «свободной экономической зоны» на контролируемых Украиной частях Донецкой области, которую Россия требует от Киева отдать.

«Они рассматривают это как вывод украинских войск из Донецкой области, а компромисс якобы состоит в том, что российские войска не будут входить в эту часть Донецкой области. Они не знают, кто будет управлять этой территорией», — сказал Зеленский, добавив, что Россия называет ее «демилитаризованной зоной».

Западные СМИ пишут, что Украина находится под растущим давлением США, чтобы быстро заключить соглашение с Россией, которое в последние месяцы активизировало продвижение на передовой и возобновило массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.