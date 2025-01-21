Трамп не упомянул об Украине в инаугурационной речи: в Европе обеспокоены

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не упомянул о войне Украины в своей инаугурационной речи.

Об этом заявила министерша экономики и финансов Швеции Элизабет Свантессон перед началом заседания Совета ЕС по экономике и финансам, сообщает "ЕП".

По ее словам, Трамп не упомянул об Украине в речи после принесения президентской присяги, вызывает обеспокоенность.

"Что меня несколько обеспокоило, когда я слушала (инаугурационную речь — Ред.) Трампа, — это то, что он не упомянул об Украине. Это вызывает обеспокоенность", — заявила политика.

Она также сообщила, что сегодня в заседании Экофина примет участие министр финансов Украины Сергей Марченко.

Также министерша обратила внимание на то, что в Европейском Союзе некоторые институты и политики ретранслируют ложную информацию о якобы хорошем состоянии российской экономики.

"Многие институты, например, МВФ, а также медиа и политики достаточно положительно пересказывают нарративы Путина (о состоянии российской экономики). Но мы знаем, что российская экономика сейчас находится в достаточно плохом состоянии. Санкции работают, и мы действительно должны их продолжать", – рассказала Элизабет Свантессон.

Напомним, 20 января 2025-го состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа.

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