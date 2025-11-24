Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Вероятно, президент США Дональд Трамп не слишком вовлечен в детали мирного плана. В Белом доме не понимали, что происходит.

Об этом рассказал американский чиновник на условиях анонимности, пишет The Washington Post.

«Вы говорите ему: „Я попробую заключить сделку“. Он скажет: "Прекрасно, пойди и посмотри, что ты можешь сделать". И это тот уровень детализации, который у него есть», — сказал чиновник.

Реклама

Он добавил, что в течение дня «царил абсолютный хаос, потому что даже разные части Белого дома не знают, что происходит». "Это неловко", - заключил он.

Европейский чиновник заявил, что в пятницу, 21 ноября, Вашингтон, по всей видимости, был «почти застигнут врасплох всем этим».

«Обычно, когда дело доходит до чего-то большего, ощущение другое. Наше чувство было такое, что действия Виткоффа застали Вашингтон врасплох», — сказал чиновник.

Как мы писали ранее, в США не могут определиться, кто является автором мирного плана Трампа. Украине предлагают согласиться с целью завершения войны.

Реклама

"Фактически американцы просто продвигают российские требования капитуляции Украины", - отметил общественный и политический деятель Сергей Стерненко.

«Мирный план» прокомментировал также глава польского правительства Дональд Туск. Он призвал сначала разобраться, кто является автором документа и где он был создан. При этом Туск подчеркнул: лидеры Европы, Канады и Японии заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки.