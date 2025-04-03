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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
Количество просмотров
7645
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Трамп не ввел пошлины против России, Беларуси и Северной Кореи: в NYT узнали почему

Дональд Трамп анонсировал пошлины на импорт, но не для всех.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Трамп не ввел пошлины против России, Беларуси и Северной Кореи: в NYT узнали почему

© Associated Press

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт и назвал это "Декларацией экономической независимости". Впрочем, в списке отсутствуют некоторые страны. В частности, диктаторские Белоруссия, Северная Корея и Россия.

Издание NYT пишет о причине такого решения со ссылкой на свой источник в Белом доме.

Отмечается, что ряд подсанкционных стран не подпадают под действие анонсированных в среду взаимных тарифов. По словам представителя администрации Трампа, такие государства "уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а наши ранее введенные санкции препятствуют любой значительной торговле с этими странами".

Также якобы ранее введенные американские санкции уже "не делают возможным любую полноценную торговлю с этими странами".

Кроме базовой тарифной ставки в 10%, на импорт из некоторых стран введены дополнительные индивидуальные пошлины. Более жесткие ограничения касаются тех государств, которые, по мнению администрации Трампа, имеют несправедливые торговые отношения с США. К примеру, Украина и Великобритания должны платить 10% пошлин, а вот Евросоюз – 20%. Китай – 34% пошлин, Бангладеш – 37%, Япония – 24%, Израиль – 17% и т.д.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент посоветовал странам не мстить после введения пошлины. В то время как другие страны обратились в Вашингтон, чтобы начать торговые переговоры, глава казны отметил, что администрация "на время даст все урегулировать. Мы увидим, куда это пойдет".

Дата публикации
Количество просмотров
7645
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