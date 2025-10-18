Трамп не захотел давать Украине "Томагавки" из-за простого трюка – The New York Times

Трамп и Зеленский / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 17 октября с целью получить поддержку в виде ракет Томагавк. Однако встреча с президентом США Дональдом Трампом не принесла ожидаемого результата — американский лидер не объявил о предоставлении оружия.

Об этом пишет The New York Times.

Зеленский несколько раз телефонно обращался к Трампу с просьбой передать Украине Томагавку. Сначала американский президент якобы готов был согласиться, но после разговора с Владимиром Путиным решение изменилось.

Заместитель председателя комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко отметил, что Россия традиционно использует такие переговоры, чтобы подрывать позиции Украины. Нынешняя ситуация заставляет Киев ждать результатов встречи Трампа и Путина, прежде чем принимать дальнейшие шаги.

Томагавки как инструмент давления

Аналитики утверждают, что даже без фактической поставки ракет Томагавки выполняют роль сдерживающего фактора для РФ. Старший директор Rasmussen Global Гарри Неделку подчеркнул, что согласие Путина на новую встречу с Трампом может дать Украине паузу для восстановления энергетических объектов, поврежденных в результате ударов РФ.

Нардеп Мережко сомневается, что Путин будет вести серьезные переговоры в Будапеште и прогнозирует повторную попытку обмануть американского президента. В то же время аналитики убеждены, что Украина во время нового раунда переговоров будет в относительно более сильной позиции, чем раньше.

Напомним, после встречи с Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский заявил, что попытки Кремля выйти на переговоры являются признаком страха, а не искреннего желания мира. По его словам, Россия опасается, что Украина может получить мощные системы вооружения, в частности, ракеты Tomahawk, а также наращивает собственное производство, и именно это заставляет ее к политическим маневрам.