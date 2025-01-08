"Трамп не заявлял, что остановит войну через полгода": дипломат объяснил слова политика

Дипломат отметил, что, чтобы точно понять, что имеет в виду Трамп, нужно самим присутствовать на его пресс-конференции.

Заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о шести месяцах касалось не сроков завершения войны в Украине, а потенциального разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом экс-посол Украины в США Валерий Чалый написал на своей Facebook-странице.

Дипломат отметил, что на пресс-конференции журналист сначала спрашивал о встрече Трампа с Путиным, а на уточняющий вопрос о сроке в три-шесть месяцев новоизбранный президент США ответил лишь о возможном разговоре с президентом РФ.

"Дональд Трамп не заявлял, что он "остановит войну через полгода"! Вопрос журналиста был о встрече с российским главой, а на уточняющий, по сроку 3-6 месяцев, Дональд Трамп ответил лишь о возможном разговоре (conversation) в период до полугода года ("даже раньше"). Это действительно можно толковать по-разному, но точно не цитатой о сроках завершения войны в заголовках медиа", – говорится в сообщении Чалого.

Он добавил, что Трамп не заявлял о том, что "встреча с Путиным должна подождать". Он лишь объяснил, что не считает это уместным до 20 января.

Дипломат отметил, что, чтобы точно понять, что имеет в виду новоизбранный президент США, нужно присутствовать на самой пресс-конференции.

"Я вам больше скажу, чтобы все понять наверняка, что реально говорит и подразумевает Дональд Трамп, нужно присутствовать на самой пресс-конференции (у него много незавершенных фраз и переадресаций между ним и журналистами, которые задают вопросы). По некоторым вопросам у него есть модель ответа, которую он применяет просто потому, что позиция еще не готова и т.п." – объяснил экс-посол Украины в США.

Напомним, 7 января СМИ сообщили, что во время пресс-конференции во Флориде Трамп заявил о надежде остановить войну в Украине за полгода.

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