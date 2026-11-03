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Категория
Политика
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«Трамп недостаточно давит на Зеленского и дает оружие»: разъяренный Лавров раскритиковал США

Сергей Лавров пожаловался, что США продолжают вооружать Украину для ударов вглубь России, а требования Москвы до сих пор игнорируются. По его словам, это не помогает переговорам.

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Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Лавров пожаловался на Трампа

Лавров пожаловался на Трампа / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находился в Атланте на саммите G20 . Там он шокировал новыми заявлениями, связанными с мирными переговорами по Украине с участием США. В частности, он выдвинул новые претензии Дональду Трампу.

Об этом пишет ZeroHedge .

Европейские чиновники были огорчены и взволнованы тем, что Лавров вообще был на встрече «Большой двадцатки» по приглашению администрации Трампа.

Последние недели писали о возвращении Москвы и Киева за стол переговоров при посредничестве США. Все стороны даже предварительно согласились на трехсторонние переговоры, но «технического» и подготовительного характера, и еще не на уровне глав государств, которые могут состояться уже в этом месяце.

Лавров заявил журналистам, что требования и цели России по прекращению так называемой «специальной военной операции» в Украине остаются совершенно неизменными. В определенный момент он раскритиковал Вашингтон за продолжение политики, которая якобы «отдаляет мир».

«Наша позиция известна, но что Украина намерена принести за стол переговоров, я не знаю», - сказал Лавров.

Несмотря на то, что Кремль приветствует решение президента Трампа отложить введение «Закона Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года», он четко дал понять, что с точки зрения Москвы серьезные проблемы остаются.

Лавров отметил, что Украина в последнее время получает большее оружие от западных спонсоров, что она готовится для ударов по большему количеству целей в России.

«Такое отношение действительно не очень помогает в подготовке к переговорам», – подчеркнул Лавров.

СМИ пишут, что он «сказал, что фундаментальные вопросы в отношениях между США и Россией остаются нерешенными, поскольку санкции против Москвы остаются в силе, а оружие все еще поставляется Киеву».

Глава МИД РФ четко дал понять, что позиция России относительно конфликта «была неизменной с самого начала своей». Затем он заметил, что Москва не может воспринять Украину как «военную угрозу законным интересам безопасности России».

По его словам, фундаментальные вопросы не решаются, а санкции, в частности, введенные администрацией Джо Байдена, повторяются Белым домом.

Лавров добавил, что сотрудничество США по обмену разведывательными данными с Украиной возросло, в то время как поставки оружия продолжаются, ссылаясь на заявление Государственного департамента о том, что он одобрил продажу Украине 500 ракет Patriot PAC-3.

Однако утверждение о том, что США фактически увеличили обмен разведывательными данными с Украиной, прямо противоречит ряду недавних сообщений основных СМИ о том, что он был сокращен или, по крайней мере, ограничен.

«Очевидно, с точки зрения правительства Путина, Белый дом недостаточно быстро выполняет свои обещания относительно давления на Зеленского, чтобы он пошел на переговоры и достиг компромисса. Реальность остается такой: хотя администрация Трампа уже давно говорит о больших планах – в частности, недавние сообщения о том, что первая леди Мелания Трамп добилась местного прекращения огня в Олешках – война все еще находится в таком же затяжном и тупике», – говорится в материале.

Последние заявления на саммите G20

На полях встречи стран G20 Сергей Лавров неожиданно пожаловался на Трампа. По его словам, в отношениях между Москвой и Вашингтоном до сих пор не произошло никакого реального сближения. Глава российского МИД высказал резкие претензии к США и дал понять, что у Кремля нет оснований рассчитывать на смягчение американской политики.

Также Лавров возмутился участием Польши во встрече G20 в Атланте и не скрывал недовольства присутствием польской делегации. Он дерзко заявил, что стране не место за столом переговоров G20, поскольку ее экономика вроде бы недостаточно велика, чтобы отвечать критериям группы. Мол, на G20 и без того достаточно представителей НАТО и Европейского Союза, а потому присутствие Польши, по его мнению, лишнее.

В то же время Япония поставила России ультимативное требование на встрече G20. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги во время встречи с Сергеем Лавровым потребовал немедленно освободить японского журналиста, задержанного на Сахалине по подозрению в шпионаже.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием пригласил бы президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами.

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