- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3167
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп недоволен как Путиным, так и Зеленским: неожиданное заявление Белого дома
В Белом доме заявили, что Трамп выразил свое недовольство комментариями о завершении войны и Путина, и Зеленского.
Глава Белого дома Дональд Трамп недовольный заявлениями как диктатора Путина, так и украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Она заверила, что Трамп «прилагает невероятные усилия», чтобы заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.
«И он выразил свое недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил то, что, по его мнению, должно произойти для того, чтобы этот конфликт завершился. Он продолжает упорно работать над этим, и наши команды продолжают работать над этим», — говорит Левитт.
Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин предположил, что Трамп стремится прекратить огонь в Украине к Пасхе.
Читайте также: